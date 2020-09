„Wien first“ bei Impfung: Seit Beginn der Coronakrise bekommen wir es zu hören. Gleichzeitig Grippewelle und Corona-Welle - das ist eine höchst brisante Kombination, die das Gesundheitssystem an den Rand der Leistungsfähigkeit bringen könnte und viele Todesopfer fordern würde. Kein Wunder, wenn die Warnungen und gleichzeitigen Aufrufe, sich impfen zu lassen, auf fruchtbaren Boden fallen. Doch dieser Boden scheint zu fruchtbar zu sein: Der Ansturm auf die Grippeimpfung lässt nun schon die Alarmglocken schrillen, weil wohl nicht für alle Impfwilligen auch Impfmittel vorhanden sein wird. Was in den Bundesländern auf besonderes Missfallen stößt: Weil Wien im Wahlherbst Gratis-Impfungen für seine Bürgerinnen und Bürger verspricht und sich mit hohen Mengen an Impfdosen eingedeckt hat, werden diese in den anderen acht Bundesländern noch mehr zu Mangelware. Wir zitieren in der heutigen „Kronen Zeitung“ einen Linzer Leser, der sich fragt, nachdem er vergeblich Grippe-Impfstoff in Oberösterreich kaufen wollte: „Wenn es beim Grippe-Impfstoff so läuft, heißt es dann auch bei einer möglichen Corona-Impfung: ,Wien first?‘“. Nein, vermutlich nicht, denn wenn dieser endlich am Markt ist, sind die Wiener Wahlen längst geschlagen…