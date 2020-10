Die gestern vollzogene Kündigung der Standortsicherungs-Vertrags war so etwas wie der erste Schlag in einem Boxkampf - nun geht’s darum, Stehvermögen zu haben! So könnte man die Situation rund um den MAN-Standort in Steyr beschreiben, den der Lkw-Hersteller bis Ende 2023 schließen will.