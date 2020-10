„Daten zu Patienten, die ins Krankenhaus kommen, können wir gut erfassen. Aber was ist mit jenen, die die Erkrankung daheim auskurieren? Wie geht es ihnen und welche möglichen Folgeerscheinungen sind aufgetreten?“, stellt der seit Monaten sehr gefragte und viel zitierte Infektiologe Günter Weiss, Direktor der Klinik für Innere Medizin II, die zentralen Fragen, um die es in der Untersuchung geht. "Mehr als 6000 Personen wurden in Tirol seit Ausbruch der Pandemie positiv getestet. Viele entwickeln keine Symptome und müssen auch nicht das Bett hüten. Doch auch diese Personen sollen in der Studie erfasst werden.