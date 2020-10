Schreie, Schläge, Blutspritzer und Blaulicht. So stellte sich die nächtliche Szenerie in Wiener Neustadt zum wiederholten Male dar. In der berüchtigten Partymeile um Domplatz und Herrengasse flogen am Rande einer Hochzeitsparty in der Nacht auf Sonntag die Fetzen. „Zuerst wurde nur herumgepöbelt, dann flogen zuerst eine Flasche und schlussendlich die Fäuste“, berichtet eine Augenzeugin der „Krone“.