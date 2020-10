Ähnlich wie ein Glückskeks tragen Überraschendes und etwas Glück zum Gelingen des Festivals bei. So wurden das Eröffnungskonzert und das Konzert „Baroque meets Contemporary“ einfach in zwei Teile geteilt, um dazwischen lüften zu können. Die Reihe „Ortswechsel“ wird via Livestream übertragen. Für alle Termine gibt es heuer Zählkarten. Den Abschluss bildet Mozarts Requiem, bei dem auch die Camerata spielen wird. Nach Corona-Fällen will die Camerata nächste Woche wieder auftreten.