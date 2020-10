Schiene und Straße: Kein fairer Wettbewerb

Parallel dazu wird mit Milliarden Euro an Steuergeld Infrastruktur ausgebaut, um den Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. „Seit 1989 wird die Verlagerung angekündigt, versprochen und nie gehalten: 1989 die Umfahrung Innsbruck, 2012 die Unterinntaltrasse, 2030 der BBT. Nun sollen irgendwann einmal Zulaufstrecken gebaut werden, um ,verlagern’ zu können: Solange kein fairer Wettbewerb zwischen Straße und Schiene herrscht und dem Lkw-Verkehr Milliarden an versteckten Subventionen gewährt werden, wird nur das Steuergeld verlagert – in riesige Projekte der europäischen Bauindustrie.“