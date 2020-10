In der Küche ist daher die Chefin für die Nachhaltigkeit zuständig: Hier wird nichts unnütz weggeworfen, hier gibt’s so wenig Plastik wie möglich und hier zählt, was Andrea in der Familienlandwirtschaft gelernt hat. „Früher wusste man, wann man Holz schlägt, wann Kräuter getrocknet werden, wann das Obst verarbeitet wird.“ Dieses Wissen gilt es, ebenso zu bewahren wie eine intakte Umwelt. Daher will Gatte Karl das 120-Betten-Hotel mit der nächsten Ausbaustufe energieautark machen. „Nachhaltigkeit ist aber mehr: Eine gesunde wirtschaftliche Qualität mit hohem Eigenkapital und Verantwortungsbewusstsein gegenüber den 40 Mitarbeitern, die zu 80 Prozent Stammpersonal sind.“ Der Familienbetrieb ist überdies weiter gesichert: Sohn Philip (29) arbeitet bereits in der Geschäftsführung und soll das Erfolgsmotto der Eltern weiterleben: „Bei uns ist der Gast der Chef.“