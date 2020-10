Das Jahr hat für die FPÖ nicht gut begonnen. Bei der Landtagswahl im Jänner mussten die Blauen einen Rückschlag wegstecken, das Ende der Landesregierungsära verschärfte interne Konflikte. Die angespannte Lage hat sich gelockert. „Die Stimmung ist gut. Das gilt auch für Wien“, sagt FPÖ-Bundes- und Landesobmann Norbert Hofer. Zur Unterstützung seiner Parteifreunde ist er viel in der Bundeshauptstadt unterwegs. „Corona erschwert den Wahlkampf“, merkt Hofer an. Je nach Umfrage wird die FPÖ in Wien zwischen neun und 14 Prozent angesiedelt. HC Straches Rückkehr in die Politik trotz Spesenaffäre und anderer Miseren schade der FPÖ extrem. „Wir wollen wieder Ruhe reinbringen“, betont Hofer. Mit diesem Credo findet ab morgen eine Arbeitsklausur im Burgenland statt. Die Marschroute wird festgelegt. Ziel sei, die Organisationsstrukturen zu stärken und noch mehr Ortsgruppen zu etablieren, um die nächste Gemeinderatswahl 2022 erfolgreich zu absolvieren. Blaue Querschüsse auf Klubobmann Johann Tschürtz will Hofer nicht kommentieren: „Personaldebatten punkto Klub sind Klubsache.“ Tschürtz selbst sieht es gelassen und sich in seiner Position ungefährdet.