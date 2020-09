Für Bott, die gerade das Buch „Ich bin eine Traumfrau“ herausgebracht hat, wäre es wichtig, dass mehr über das Thema Fehlgeburt gesprochen würde. Frauen wissen oft gar nichts darüber. „Weil man da so wenig drüber redet als Frauen, ist einem gar nicht bewusst, was das bedeutet. Die Ärzte bereiten einen nicht wirklich darauf vor, was mit dem Körper passiert“, sagt sie.