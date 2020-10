Die Waffen wurden am 23. September am Parkplatz vor der Erzherzog-Johann-Kaserne im steirischen Straß in den Reisebus eines Kärntner Unternehmens verladen. „Die Soldaten haben die Pistolen und Sturmgewehre in speziellen Transportboxen in das Gepäckfach des Busses gestapelt“, so ein Polizei-Ermittler zur „Krone“: „Nur die inzwischen verschwundene Glock 17, die militärische Bezeichnung dafür lautet P80, wurde oben auf dem Stapel abgelegt, da für diese eine Transportbox fehlte.“