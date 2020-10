„Kinder leiden an Trauer, Angst, Schuldgefühlen, wenn sich Eltern trennen“, sagt Rosina Schlager-Weidinger, Trennungsexpertin bei Rainbows OÖ. Und: „Eine Familie ist wie ein Mobile, wenn ein Teil wegbricht, kommt alles in Schieflage.“ Die aktuelle Krise bringt vielen Eltern zusätzlich Sorgen, der Lockdown verschärfte den Familienstress. „Es wird heuer mehr Scheidungen geben“, stellt Sigrid Eysn, Rainbows-Landesleiterin fest. „Das belegt die äußerst hohe Zahl an Anfragen bei uns für Trennungsbegleitung.“