KI identifiziert Feinde

Ähnlich der Technologie, die in fahrerlosen Autos zur Wahrnehmung der Umgebung auf der Straße eingesetzt wird (Bild oben), soll i9 mittels maschinellen Sehens Feinde identifizieren können. Die KI soll der Drohne auch dabei helfen, auf der Stelle zu schweben, Ziele auszurichten und zu vermeiden, in Innenräumen mit Wänden zu kollidieren - was aufgrund der Art und Weise, wie Drohnen in kleinen Räumen Luft verdrängen, ein Risiko darstellt.