Unklar, warum Genvariante Risiko erhöht

Eine Erklärung dafür, warum Menschen mit der Genvariante ein höheres Risiko haben, gebe es bisher nicht, berichten die deutschen Forcher. „Es ist erschreckend, dass das genetische Erbe der Neandertaler während der aktuellen Pandemie so tragische Auswirkungen habe.“, sagte MPI-Direktor. „Warum das so ist, muss jetzt so schnell wie möglich erforscht werden.“