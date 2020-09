Stellvertretend für alle Vereine hat Michael Dittrich, Obmann der Flyers Wels, am Mittwoch in einer Aussendung an die Fans appelliert, die in die Hallen kommen wollen. „Bitte setzen Sie sich ausschließlich auf den ihnen zugewiesenen Sitzplatz und nicht auf andere womöglich freie Plätze. Bitte tragen Sie den MNS-Schutz und halten Sie Abstand. Nur wenn alle zusammenhelfen, wird es Bundesliga-Basketball mit Zuschauern geben!“