Die Sicherheitsfirma Wagner ist in den Sölden-Auftakt ebenso stark involviert wie vom ÖSV das Eventmarketing-Team von Rupert Steger. Es gehe nun um den Feinschliff, so Grüner. Am kommenden Freitag findet die dritte Abstimmungs- und Koordinationssitzung mit allen organisatorisch Beteiligten, den Bereichsleitern, Blaulicht-Organisationen, den Regionalbehörden usw. in Sölden statt. Es dürfte die finale sein.