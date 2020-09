Der Notstand sei notwendig, damit das Gesundheitssystem nicht überfordert werde, sagte Prymula am Mittwoch im Parlament in Prag. Das Land mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern hatte am Dienstag die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden mit 1965 angegeben. Nach Spanien steigen die Werte damit in Tschechien europaweit am schnellsten. In der etwa halb so großen Slowakei waren es 567 Infektionen. Am Mittwoch wurden dort auch drei weitere Todesopfer bekannt, womit die Gesamtzahl auf 48 anstieg.