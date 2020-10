Jennifer Aniston kann auf eine äußerst erfolgreiche Karriere in der Film-Industrie zurückblicken. Doch mit 51 Jahren denke sie nun erstmals daran, sich aus dem Film-Business zurückzuziehen. „Ich muss sagen, dass ich in den letzten zwei Jahren darüber nachgedacht habe, was ich noch nie davor getan habe“, enthüllte die ehemalige „Friends“-Darstellerin in einem Interview mit dem „Smartless“-Podcast.