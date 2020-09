Eine 20-jährige Niederösterreicherin hat sich nach dem Überfall auf die Raiffeisen-Bankstelle Alberndorf im Pulkautal in Niederösterreich am Montag bei der Polizei gestellt. „Die junge Frau hat vor Ermittlern ein umfassendes Geständnis abgelegt“, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.