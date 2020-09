Der Cyberangriff wurde laut dem IT-Portal „The Register“ am Sonntag registriert und am Montag gemeldet. Am Dienstag hatte man einige Systeme wieder in Betrieb, die IT war aber weiterhin schwer beeinträchtigt. In einer Stellungnahme erklärt UHS: „Wir implementieren weitreichende IT-Sicherheitsprotokolle und arbeiten sorgfältig mit unseren IT-Partnern daran, den Betrieb der IT-Systeme schnellstmöglich wiederherzustellen.“