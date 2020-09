Das Brummen und Krabbeln in unserer Umwelt wird immer weniger. Jetzt haben Wissenschafter des Umweltbundesamtes das große Sterben der für unser Ökosystem so elementaren Lebewesen untersucht. „Rote Listen und Gefährdungsanalysen lassen keine Zweifel zu, dass die Insektenvielfalt in Österreich zurückgeht“, sagt Helmut Gaugitsch, Biodiversitätsexperte des Umweltbundesamtes, zur Studie Insekten in Österreich. Die Ursachen, warum die Population der rund 40.000 Insektenarten in Österreich massiv zurückgeht sind: