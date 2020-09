Eigenen Angaben zufolge war ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung gegen 16:50 Uhr mit seinem Pkw auf der Herrgottwiesgasse in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Zur gleichen Zeit ging offenbar eine 93-Jährige aus Graz mit ihrem Hund, einem Mops, an der Leine am Gehsteig. Beim Vorbeifahren sei ihm die Fußgängerin plötzlich in die linke Fahrzeugseite gelaufen, so der Mann. Die Frau wurde schwer verletzt.