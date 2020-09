Jeder Mensch hat ein „Recht am eigenen Bild“. Doch das heißt nicht zwangsläufig, dass Ihr Foto nur mit Ihrer Zustimmung veröffentlicht werden darf. „Es muss stets eine Interessenabwägung vorgenommen werden: Ist es wichtiger, dass das Bild veröffentlicht wird, oder ist es wichtiger, dass die Persönlichkeit und Privatheit der abgebildeten Person geschützt wird“, so Jurist Karl Gladt von der Internet Ombudsstelle. Werde das Recht am eigenen Bild verletzt, müssen Fotos umgehend gelöscht werden. Postet man selbst Bilder, sollte man im Zweifel die abgebildeten Personen fragen, ob sie damit einverstanden sind.