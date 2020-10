Zubereitung: Schnitzel leicht klopfen, in Streifen schneiden, die Fleischstränge mischen und zu Zöpfen flechten. In einer Pfanne in heißem Öl von allen Seiten gut anbraten. Herausnehmen und warmstellen. Zwiebel klein schneiden und mit den geschnittenen Champignons im Bratfond anbraten. Zöpfe wieder einlegen, mit Salz und Pfeffer würzen und 10 Minuten garen, eventuell mit etwas Suppe aufgießen. Creme fraiche unterrühren, nochmals abschmecken und servieren. Dazu passen Erdäpfelkroketten und ein grüner Salat.