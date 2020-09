Hammer will nun das Recht auf Auskunft in etwa 80 Verfahren sowohl behördlich als auch gerichtlich geltend machen. Cobin Claims hofft indes auf eine Vergleichslösung. „Alles andere würde ewig dauern“, so Jaindl. An der Sammelaktion von Cobin Claims zur Causa Parteiaffinitäten haben sich rund 2000 Menschen angeschlossen. Weiters hat die Plattform ein Muster-Schadenersatzverfahren für einen politisch aktiven Steirer sowie Dutzende Verfahren bei der Datenschutzbehörde und beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien initiiert.