Ein Drittel der Pensionisten hat nichts von jüngster Steuerreform

Der Kritik, dass die Senioren eigentlich in der Corona-Krise nichts verloren haben, konterte Anschober damit, dass man die Generationen in dieser Situation „nicht auseinanderdividieren“ sollte. Er sehe das genauso, pflichtete Blümel bei, etwas anderes wäre nicht gerecht gewesen, denn ein Drittel der Pensionisten profitiere auch nicht von der jüngsten Steuerreform. Letztlich solle die Erhöhung ja auch zur Kaufkraftsteigerung beitragen. Anschober betonte, dass die „stärkste Erhöhung in diesem Jahrhundert“ besonders wichtig sei, da es Geld sei, „das zu 100 Prozent in den Konsum geht“.