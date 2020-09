In der steirischen Gemeinde Söding-St. Johann ist es am Mittwochvormittag kurz nach halb 11 Uhr zu einem schweren Unfall bei einem Bahnübergang gekommen. Der Pkw-Lenker sowie seine 74-jährige Ehefrau und Beifahrerin wurden mit schweren bzw. lebensbedrohlichen Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert. Der 84-jährige Lenker ist am Nachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen.