Partyverbot in etlichen Heimen

Einen Extra-Appell gibt es in den Richtlinien in Sachen Partys und Studentenheime. „Im Sinne eines eigenverantwortlichen Handelns ist es unverantwortlich, in dieser aktuellen Risikolage ein solches Event zu veranstalten“, heißt es in einer Zusammenfassung des Leitfadens. Etliche Heimträger hätten die Partyräume daher bereits gesperrt bzw. ein Partyverbot verhängt.