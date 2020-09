Ein als „Twitter-Killer“ bekannt gewordener Mann hat in Japan neun Morde gestanden. Vor einem Gericht in Tokio sagte der 29-jährige Takahiro Shiraishi am Mittwoch, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien „alle korrekt“. Laut Anklage hatte der Mann neun Menschen ermordet, zerstückelt und die Leichenteile anschließend in Gefriertruhen aufbewahrt.