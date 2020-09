Hofer orakelt über Lockdown und Wahlverschiebung

FPÖ-Chef Hofer hatte zuvor in einer Aussendung vor einem zweiten Lockdown gewarnt und behauptet, „gut informierte Kreise im Umfeld der Kabinette“ würden den 23. Oktober als Termin für einen zweiten Lockdown nennen. Auch eine Verschiebung der Wien-Wahl sei nicht vom Tisch, so der freiheitliche Parteiobmann. Der mögliche Grund: Derzeit gibt es in etwa so viele positive Covid-19-Fälle wie am Höhepunkt der Krise Anfang April.