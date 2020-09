Nachdem der Saisonstart gänzlich ohne Zuschauer stattgefunden hatte, durften in diesem Monat wieder eine limitierte Anzahl von Fans in die Stadien. Die ersten 14 Runden wurden in zwei Gruppen in nur zwei Arenen in Suzhou und Dalian ausgespielt. Shanghai SIPG mit Marko Arnautovic sicherte sich in Gruppe B Platz eins. Österreichs Teamstürmer erzielte bisher sieben Tore. Die zweite Phase der Super League wird am 16. Oktober mit dem Meister-Play-off fortgesetzt. SIPG trifft dabei auf Shanghai Shenhua.