Inmitten einer grandiosen Bergwelt finden Sie traumhafte Abfahrten, Höhenloipen, Naturrodelbahnen, Winterwanderwege und garantiert jede Menge Erholung! Das Skigebiet Hochkrimml hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Geheimtipp in Skifahrerkreisen entwickelt. Die Hänge sind schon seit jeher ideal für Familien und Wintersport-Einsteiger. Von Hochkrimml aus gelangen Wintersportler auch ganz bequem in die übrigen Gebiete der Zillertal Arena und können das Angebot auf 147 Pistenkilometern und 52 Liftanlagen voll auskosten. Bewusst dem Massentourismus den Rücken kehren und diesen Geheimtipp im Salzburger Land voll auskosten.