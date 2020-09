„Ich hatte zwar kurz vor der Abfahrt einen Blasensprung, ich hätte aber nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich bin sehr glücklich, dass alles so gut gelaufen ist!“, erzählt die mittlerweile zweifache Mama Stefanie H. Denn noch auf der Fahrt ins Spital wurde klar: Lena wollte keine Zeit mehr verlieren, weshalb der Rettungswagen noch auf der Wagramer Straße Höhe UNO-City stoppte, wie die Johanniter via Aussendung berichten.