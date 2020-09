Ubisoft stellt in einem neuen Story-Trailer die Charaktere und die Spielwelt des kommenden Wikinger-Actionspiels „Assassin‘s Creed Valhalla“ vor. Im Trailer lernen die Spieler Held Eivor kennen, der im Spiel hin- und hergerissen zwischen familiären Verpflichtungen und seinem persönlichen Streben nach Ruhm und Ehre ist und sich nach der Flucht aus Norwegen in England eine neue Existenz aufbauen muss. Natürlich kommt es dabei zu allerlei spannenden Begegnungen. „Assassin‘s Creed Valhalla“ erscheint am 12. November für PC, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S.