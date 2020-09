Während Dominic Thiem in drei Sätzen in die dritte French-Open-Runde eingezogen ist, kam für Jurij Rodionov fast zeitgleich das Aus. Der 21-jährige Qualifikant aus Niederösterreicher musste sich am Mittwoch in der zweiten Runde in Paris nach hartem Kampf und 2:49 Stunden dem Slowaken Norbert Gombos mit 2:6,6:2,6:7(4),4:6 beugen.