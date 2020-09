In der Meta-Analyse, die als Vorveröffentlichung vorliegt, zeige sich für die USA eine Infektionssterblichkeit von 0,8 Prozent. Dieser Wert zeigt an, welcher Anteil der mit dem Virus Infizierten an der Krankheit stirbt. Wobei die Sterblichkeit mit zunehmendem Alter der Patienten rapide nach oben gehe, berichtet Drosten in seinem Podcast. Laut Angaben der Studienautoren ist das Todesrisiko für Menschen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren durch Covid-19 bereits 200-mal größer als innerhalb eines Jahres bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen.