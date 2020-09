Laut Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP) sei es erfreulich, dass die Besuche in diesem herausfordernden Jahr so zahlreich gewesen seien. Das Jahr 2020 entwickelte sich - in Hinblick auf die Monate, in denen ein Museumsbesuch möglich war - äußerst erfolgreich und mit etwa 32.000 Besuchen konnte eine Steigerung von durchschnittlich 25 Prozent im Vergleichszeitraum zum Vorjahr erreicht werden.