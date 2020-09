Der kanadische Radrennfahrer Nigel Ellsay ist bei einem Zusammenstoß mit einem Streckenposten auf der zweiten Etappe der Portugal-Rundfahrt schwer verletzt worden. Der 26-Jährige vom Team Rally Cycling und der ebenfalls erheblich verletzte Streckenposten seien am Dienstag noch an der Unfallstelle erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die portugiesische Sportzeitung „O Jogo“.