Haie sollen um Kolumbianerin gekreist sein

Gaitan sei acht Stunden im Wasser getrieben, berichteten lokale Medien weiters. Sie erzählte, dass Tiere um sie gekreist seien, als sie im Meer trieb. „Ich wusste, dass es in diesem Gebiet viele Haie gibt. Ich weiß nicht, ob es eine Halluzination war, aber ich fühlte, dass eine Flosse sehr nahe an mir vorbeizog, und es hörte einfach nicht auf“, so die Kolumbianerin.