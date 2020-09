Camerata-Geschäftsführer Shane Woodborne erfuhr am Dienstag gegen 14 Uhr von den sieben positiven Tests in seinem Orchester. Die Gesundheitsbehörden der Stadt Salzburg sprechen nun von einem Cluster. „Wir haben die Probe am Dienstag gegen 18 Uhr sofort abgesagt“, erzählt Woodborne. Die insgesamt vier Konzerte am Freitag und Sonntag zum Saisonauftakt werden nun verschoben. „Dafür fallen zu viele Musiker aus und das wäre auch unverantwortlich“, betont der Südafrikaner.