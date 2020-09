Heuer wird es keine große Weihnachtsshow von Helene Fischer im TV geben. Stattdessen sendet das ZDF am ersten Weihnachtstag einen Zusammenschnitt älterer Highlights, der unter dem Titel „Meine schönsten Momente“ von Fischer präsentiert wird. „Ursprünglich war geplant, die zehnte Ausgabe der ,Helene Fischer Show‘ vor einem Live-Publikum in der Messehalle Düsseldorf aufzuzeichnen, doch die anhaltenden Corona-Beschränkungen lassen dies nicht zu“, so ein ZDF-Sprecher am Dienstag.