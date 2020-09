Was für ein Geschenk: Am Tag seines 84. Geburtstags ist Silvio Berlusconi, der vor einem Monat am Coronavirus erkrankte, negativ auf das Covid-19-Virus getestet worden. „Berlusconi ist negativ getestet worden. Jetzt warten wir noch auf den zweiten Abstrich. Danach können wir sagen, dass er diesen Albtraum nach einem Monat überwunden hat“, sagte Adriano Galliani, der Vertrauensmann des Medienunternehmers, am Dienstagabend.