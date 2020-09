Die Crew hat sich in der Hofstallgasse vor dem Festspielhaus und bei der Pferdeschwemme niedergelassen. Immerhin handelt die Geschichte von einem Wirrwarr in der so heilen Festspiel-Welt. „Tatort“-Kommissar Ulrich Tukur mimt einen berühmten Dirigenten, dessen Aufführung „Don Giovanni“ in Turbulenzen gerät, nachdem der Regisseur (gespielt von Simon Schwarz, „Komm, süßer Tod“, „Dampfnudelblues“) das Weite sucht. Da passt es gut, dass die TV-Komödie vom echten „Jedermann“-Regisseur Michael Sturminger inszeniert wird, der gleichzeitig auch das Drehbuch geschrieben hat.