Dass Salzburg noch nicht auf dem Niveau der Meisterrunde spielt, ist für „Sladdi“ logisch: „Da braucht es viel Spielrhythmus, der kommt noch!“ Spätestens in der Königsklasse soll das klappen. Wird der Quali-Fluch heute beerdigt, hält Junuzovic eine Einladung parat. „Ich bin in den sozialen Medien mit Dominic Thiem in Kontakt, habe ihm nach dem US- Open-Sieg gratuliert. Seine Mentalität brauchen auch wir. Wenn wir es schaffen, kann er ja mal im Herbst vorbeischauen. Natürlich nur, wenn er negativ getestet wurde!“