Windig, kalt, regnerisch! Die Tennisstars spielen bei den French Open in einem Pariser „Kühlschrank“. Doch Dominic Thiem hat mit den unfreundlichen Bedingungen keine Probleme. Nach dem glatten Sieg zum Auftakt wird seine Tennis-Aktie noch heißer gehandelt. Heute geht’s um den Einzug in die dritte Runde. Ganz in Schwarz hofft Dominic Thiem auf seinen achten Sieg in Serie. Der 27-Jährige duelliert sich heute in Roland Garros mit Jack Sock. Und er zeigt Freude selbst über die wenigen Zuschauer: „Jeder Fan ist ein Geschenk!“