Wie die Zeit vergeht:1990 wurde Peter Schröcksnadel zum ÖSV-Boss gewählt. Seine erste Ski-WM als Präsident in Saalbach-Hinterglemm im Jahr darauf wurde mit dem Sieg in der Nationenwertung und elf Medaillen, fünf davon in Gold, gekrönt. 30 Jahre später treibt den nun 79-Jährigen noch eine letzte große Mission an: Er will die Ski-WM 2025 wieder nach Saalbach holen! Ehe sogar er dann möglicherweise einmal ans Aufhören denkt.