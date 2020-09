„Wir haben keine Gastronomie im Markt. Das wollen wir ändern“, zitierte die „Krone“ Werfens Ortschef Hubert Stock (ÖVP) am Sonntag. „Die Aussage hat mich ins Herz getroffen“, sagt Werfens vielfach ausgezeichneter Koch Rudi Obauer dazu. Obauer schrieb Stock daraufhin einen Brief, um seine Ehrenbürgerschaft in der Pongauer Gemeinde zurückzulegen. „Mir war in diesem Moment nicht bewusst, dass aus diesem Satz ein Missverständnis entstehen könnte“, bedauert Stock. „Es gibt natürlich die Spitzengastronomen Obauers oder eine Pizzeria am Markt.“ Er habe mit seiner Aussage nur auf die derzeitige Situation im Ortszentrum aufmerksam machen wollen. Dort steht der frühere Kirchenwirt seit mehreren Jahren leer.