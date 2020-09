Der Vorfall passierte schon am Sonntag, wurde aber erst jetzt bekannt: Gegen 14.45 Uhr kam es im Lokal in Imst zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen einer 25-jährigen österreichischen Staatsangehörigen und zwei italienischen Staatsangehörigen (73 und 72 Jahre alt). Im Zuge der Meinungsverschiedenheit schlug der 73-jährige Italiener der 25-jährigen Österreicherin mehrmals in Gesicht. Die 25-jährige hingegen versetzte der 72-jährigen Italienerin mehrere Tritte. Beide Personen wurden erheblich verletzt, nahmen jedoch vorerst keine ärztliche Hilfe in Anspruch.