Nach der Aufregung um jüngste Enthüllungen über geleistet und nicht geleistete Steuerzahlungen des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und noch gerade rechtzeitig vor dem TV-Duell gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden hat dieser nun seine Steuererklärung für das Jahr 2019 veröffentlicht. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Biden und seine Ehefrau Jill für das vergangene Jahr insgesamt mehr als 346.000 US-Dollar (rund 296.000 Euro) an Steuern und andere Abgaben abgeführt haben. Trump zahlte nach Darstellung der „New York Times“ in zehn der 15 Jahre bis 2017 gar keine Bundessteuern. Seine entsprechende Last in den Jahren 2016 und 2017 habe jeweils 750 Dollar (rund 640 Euro) betragen.