Da der 82-Jährige wieder zurück nach Deutschland an seinen Hauptwohnsitz fahren wollte, musste er die Wasserversorgung in seinem Wohnhaus in Obervellach abdrehen. Dafür stieg er gegen 13.40 Uhr über eine steile Holztreppe in den Keller. Auf der vorletzten Treppe kam der Pensionist zu Sturz und zog sich dabei schwer Verletzungen am rechten Arm zu. Die Feuerwehr Obervellach musste den Verletzten über die Holztreppe bergen. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 1“ ins Klinikum Klagenfurt geflogen.