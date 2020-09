„Ich war zu dem Zeitpunkt nicht in Österreich, hab’ nichts damit zu tun!“, ist der Bosnier erbost. Wie dann ausgerechnet seine Thermobox in den Transporter kommen konnte, will der Richter wissen. „In mein Auto wurde eingebrochen, die Box wurde gestohlen.“ Anzeige erstattete er aber erst 20 Tage später. „Schon seltsam“, merkt der Staatsanwalt an, „wird in mein Auto eingebrochen, erstatte ich sofort Anzeige.“ „Wäre der Typenschein nicht weg gewesen, hätte ich es gar nicht gemacht“, so die Antwort. Vertagt!